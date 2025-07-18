İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları öne sürülen HAKMAR marketler zinciri ve TATBAK grubu yönetim kurulu başkanı Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ayrıca HAKMAR MAĞAZACILIK, HAKMAR ve TATBAK MAĞAZACILIK şirketleri ile şirketler bünyesindeki 895 şubeye kayyum atanmıştı.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 26 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde süren ifade işlemleri sonrasında 2 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği için, bir şüpheli ise özel ailevi nedenlerden dolayı savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

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İşlemleri tamamlanan diğer şüpheliler sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 22'si tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Soruşturmada, HAKMAR Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 22 şüpheli tutuklandı.

SEVK YAZISININ DETAYLARINA ULAŞILDI

Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, bahse konu soruşturmanın 30 Ağustos 2016 tarihinde ihbar eden V.K. ve Ş.A. isimli şahısların ifadelerinde, HAKMAR şirketler grubu olarak bilinen şirketlerin hakim ortağı olarak bilinen Zeki Doruk ve diğer şirket ortakları ya da şirket çalışanlarının örgüt üyesi olduğu, şahısların ortağı olduğu şirketler üzerinden örgüte para aktarıldığına dair iddialar üzerine soruşturmanın derinleştirildiği anlatıldı. Toplamda 44 tane ihbar yapıldığı, MASAK raporu, Bankasya hesap hareketleri, Bylock kayıtları, havuz sorgulama tutanakları, açık kaynak araştırma tutanakları dikkate alınarak dosyada toplamda 16 şüpheliye yönelik Mart 2023’te operasyon yapıldığı sevk yazısında yer aldı.

ORTAĞIN OĞLU İHBAR ETTİ Soruşturma devam ederken HAKMAR şirketinin ortağı olan kişinin oğlu, savcılığa müracaatta bulunarak Doruk’un ve bu şahsın çevresinde örgütsel organizasyon ile özellikle FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanması kapsamında örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, kuryeler kullanmak vasıtasıyla söz konusu şirketler üzerinden elde edilen parasal faaliyeti örgüte aktarmaya devam ettiği, finansal faaliyet kapsamında elde edilen paraları örgüt üyeliği kapsamında cezaevinde bulunan şahısların ailelerine örgütsel motivasyonlarını diri tutmak amacıyla aktardığı sevk yazında kaydedildi. “CEMAATLE YÜKSELDİM, SERVETİM FEDA OLSUN” Sevk yazısında, Doruk’un örgüt üst yönetiminden aldığı talimatlar doğrultusunda bahse konu şirketler üzerinden elde ettiği gelirler ile örgütün finans faaliyetlerini gerçekleştirdiği, şahsın çevresine "cemaat ile yükseldim servetimde gitse feda olsun.", "maliyeden bir marketimin günlük geliri kadar cezada yiyecek olsam fiyatları yükseltip ülkedeki enflasyonu arttıracağım." şeklinde beyanlarda bulunduğu anlatıldı. Şirketlerin İstanbul'da bulunan genel müdürlük binalarında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliği üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı kaydedildi.