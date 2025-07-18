Metin Tekin ve Rıdvan Dilmen HT Spor'da buluşuyor! Futbolun heyecanı HT Spor'da yaşanmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk arasında oynanacak mücadele HT Spor ekranlarında naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadelenin ardından Türk futbolunun efsane isimleri Metin Tekin ve Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında karşılaşmayı değerlendirecek. Sine Çakır Heyse moderatörlüğünde, Rıdvan Dilmen ve Metin Tekin'in usta yorumlarıyla "Avrupa Ligi Özel" 24 Temmuz Perşembe günü 22.00'de HT Spor'da.

Habertürk Giriş: 18.07.2025 - 20:37 Güncelleme: 18.07.2025 - 20:37 facebook

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