Metin Tekin ve Rıdvan Dilmen HT Spor'da buluşuyor!
Futbolun heyecanı HT Spor'da yaşanmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk arasında oynanacak mücadele HT Spor ekranlarında naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadelenin ardından Türk futbolunun efsane isimleri Metin Tekin ve Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında karşılaşmayı değerlendirecek. Sine Çakır Heyse moderatörlüğünde, Rıdvan Dilmen ve Metin Tekin'in usta yorumlarıyla "Avrupa Ligi Özel" 24 Temmuz Perşembe günü 22.00'de HT Spor'da.
Futbolun kalbi HT Spor'da atmaya devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş ile teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın sürdürdüğü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
EFSANELER HT SPOR'DA BULUŞUYOR!
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının kritiğini efsane isimler HT Spor'da yapacak. Türk futbolu dünyasının duayen isimleri Metin Tekin ve Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında yayınlanacak olan "Avrupa Ligi Özel" programında Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçını değerlendirecek.
Sine Çakır Heyse moderatörlüğünde, Rıdvan Dilmen ve Metin Tekin'in usta yorumlarıyla "Avrupa Ligi Özel" 24 Temmuz Perşembe günü 22.00'de HT Spor'da.