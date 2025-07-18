Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması

Galatasaray, Florya projesi için Nivak Yapı ile hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ana ortağı olan Galatasaray Spor Kulübü'ne ait Florya arsasına ilişkin Galatasaray Spor Kulübü ile Nivak Yapı A.Ş. arasında bir Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmıştır.

Konuyla ilgili açıklamalara Galatasaray Spor Kulübü kurumsal web sitesinden ulaşılabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama ise şöyle:

"İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda tanzim edilen 19.06.2025 tarihli Değerlendirme ve Sonuç Raporu doğrultusunda en iyi teklifi veren Nivak Yapı A.Ş. ile Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmış olup Sözleşme gereği tahsil edilecek olan avans tutarı 06.07.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan yetkiye uygun olarak kullanılacaktır."

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ŞİRKETİN SAHİBİ KÜÇÜK AİLESİ

Nivak Yapı, LC Waikiki'nin de sahibi olan Küçük ailesine ait. Firmanın sitesinde yer alan bilgilere göre; grup daha önce Vestel'in Manisa fabrikası, İpsala Sınır Kapısı'nın yeniden yapımı, Sabiha Gökçen Ek Terminal binası, LCW Merkez Binası, LCW Depo, LCW Operasyon Merkezi gibi projeleri gerçekleştirdi.