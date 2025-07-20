Otomobil önce kamyona ardından da bariyere çarptı: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova ilçesi geçişinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul yönünde ilerleyen CT 53 MNT Romanya plakalı otomobil, aynı yönde giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen patates yüklü kamyona, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada, otomobildeki Romanya uyruklu Ecaterina C., Tulian C., David Gabriel C., Teodora C. ve Renas I. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından 3 şeritli yolda 2 şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılması sonrası yeniden normale döndü.

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