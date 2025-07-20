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        Otomobil önce kamyona ardından da bariyere çarptı: 5 yaralı

        DÜZCE'nin Gümüşova ilçesi Anadolu Otoyolu'nda kamyona ve bariyerlere çarpan otomobildeki Romanya uyruklu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 12:04 Güncelleme: 20.07.2025 - 12:10
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        Otomobil önce kamyona ardından da bariyere çarptı: 5 yaralı
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        DÜZCE’nin Gümüşova ilçesi Anadolu Otoyolu’nda kamyona ve bariyerlere çarpan otomobildeki Romanya uyruklu 5 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova ilçesi geçişinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul yönünde ilerleyen CT 53 MNT Romanya plakalı otomobil, aynı yönde giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen patates yüklü kamyona, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada, otomobildeki Romanya uyruklu Ecaterina C., Tulian C., David Gabriel C., Teodora C. ve Renas I. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından 3 şeritli yolda 2 şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılması sonrası yeniden normale döndü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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