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        Düzce'de çıkan örtü yangını itfaiye ve vatandaş işbirliğiyle söndürüldü

        Düzce'de çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşların işbirliğiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 20:55 Güncelleme: 20.07.2025 - 21:07
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        Düzce'de çıkan örtü yangını itfaiye ve vatandaş işbirliğiyle söndürüldü
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        Düzce'de çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşların işbirliğiyle söndürüldü.

        Konuralp bölgesi Tepecik Mahallesi kırsalında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle ağaçların bulunduğu eğimli araziye sıçradı.

        Vatandaşların da desteğiyle söndürülen yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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