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        Cezaevinden çıkan ağabeyinin katilini öldüren şüpheli tutuklandı

        DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde 11 yıl önce ağabeyini öldüren Ahmet Karabulut'u (29) cezaevinden tahliye olduktan 4 gün sonra tabancayla vurarak öldüren Yusuf Tanrıverdi (21), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 16:38 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:38
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        Cezaevinden çıkan ağabeyinin katilini öldüren şüpheli tutuklandı
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        DÜZCE’nin Cumayeri ilçesinde 11 yıl önce ağabeyini öldüren Ahmet Karabulut’u (29) cezaevinden tahliye olduktan 4 gün sonra tabancayla vurarak öldüren Yusuf Tanrıverdi (21), tutuklandı.

        Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Sağlık merkezi önünde duran Ahmet Karabulut, sırt çantasıyla ve silahla yanına yaklaşan Yusuf Tanrıverdi tarafından tabancayla vuruldu. Karabulut yaşamını yitirirken, 3 farklı taksi değiştirerek kaçan Tanrıverdi ise polis ekipleri tarafından saklandığı tuvalette yakalanarak, gözaltına alındı. Ekiplerin araştırmasında, Ahmet Karabulut’un 11 yıl önce Yusuf Tanrıverdi’nin ağabeyini öldürdüğü ve geçen pazartesi günü de tahliye olduğu belirlendi.

        ‘3 GÜNDÜR TAKİP EDİYORDUM’

        Tanrıverdi, polis merkezinde verdiği ifadede Karabulut’u, ağabeyinin intikamını almak için öldürdüğünü belirterek, “2014 yılında henüz 10 yaşındayken Ahmet Karabulut İstanbul’da çok sevdiğim ağabeyimi öldürmüştü. O gün bugündür kendisine kin beslemiştim. Ağabeyimi öldüren Ahmet Karabulut’un hapiste olduğunu biliyordum. Pazartesi günü cezaevinden çıktığını öğrenince İstanbul’dan Cumayeri’ne geldim. Pizza siparişi ve çiğ köfte siparişi gibi bahaneler ile Ahmet Karabulut’un evini tespit ettim. 3 gündür kendisini zaten takip ediyordum. İki tane arabanın ortasında bir şeyler yaptığını fark ettim. Yanımda bulunan silah ile arabanın arasında Ahmet Karabulut’a ağabeyime selam söyle diyerek 3 el ateş ettim” dedi.

        Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Tanrıverdi çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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