        Haberleri

        Yeşilay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası başladı

        Yeşilay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası, ilk tur karşılaşmalarıyla başladı.

        Giriş: 28.02.2026 - 16:05
        Yeşilay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası başladı

        Yeşilay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası, ilk tur karşılaşmalarıyla başladı.


        Yeşilay Genel Merkezi'nin 81 ilde düzenleyeceği satranç turnuvaları kapsamında Yeşilay Düzce Şubesince Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek turnuvaya lisanslı 48 sporcu katılıyor.

        İlk 3 turunun bugün tamamlanacağı turnuvada yarın toplam 6 tur sonunda ilk 4'e giren sporcular madalya ve Yeşilay tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

