Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi. Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu. Sert esen rüzgar nedeniyle Çuhallı ve Akçakoca Limanı açıklarında dalga boyu 4 metreye ulaştı. Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda ise teknelerin halatları sağlamlaştırıldı.

