Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde aralıklarla kar etkili oluyor

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 13:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde aralıklarla kar etkili oluyor

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan, Türkiye'nin önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde 4 gündür aralıklarla kar etkili oluyor.

        Karayolları ekipleri, yağışın aralıklarla devam ettiği Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere mevkileri ile Karayolları Kavşağı'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Ekipler, güzergahtan geçen sürücüleri hız yapmamaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?

        Benzer Haberler

        Öğrencilerle iftarda bir araya geldiler
        Öğrencilerle iftarda bir araya geldiler
        Gençlerin akıl oyunları dünyası ilgi gördü
        Gençlerin akıl oyunları dünyası ilgi gördü
        Düzce'de köy yollarında iyileştirmeler sürüyor
        Düzce'de köy yollarında iyileştirmeler sürüyor
        112 Acil Çağrı Merkezi'nde genel değerlendirme toplantısı yapıldı
        112 Acil Çağrı Merkezi'nde genel değerlendirme toplantısı yapıldı
        Lise öğrencileri gençlik merkezinde vakit geçirdi
        Lise öğrencileri gençlik merkezinde vakit geçirdi
        Deneyap atölyeleri hakkında bilgilendirme yapıldı
        Deneyap atölyeleri hakkında bilgilendirme yapıldı