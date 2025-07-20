Anadolu Otoyolu'nda kamyona ve bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kazada, otomobil sürücüsü R.I. ile araçta bulunan Romanya uyruklu E.C, T.C, D.G.C. ve I.C. yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden R.I. CT53MNT yabancı plakalı otomobil, Gümüşova ilçesi Yongalık köyü mevkisinde kontrolden çıktı. Otomobil, aynı yönde ilerleyen M.Y. yönetimindeki 51 KA 248 plakalı kamyona, daha sonra da savrularak bariyere çarptı.

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