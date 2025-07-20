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        Haberler Dünya İsrail'in müzakerelerde ilk kez Gazze'ye saldırıları tamamen sona erdirme olasılığına açık olduğu iddia edildi | Dış Haberler

        İsrail'in müzakerelerde ilk kez Gazze'ye saldırıları tamamen sona erdirme olasılığına açık olduğu iddia edildi

        İsrail basınına konuşan müzakerelere katılan İsrailli bir yetkili, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını tamamen sona erdirme olasılığına ilk kez açık olduğunun iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 09:26 Güncelleme: 20.07.2025 - 09:26
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        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
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        İsrail'in Hamas ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde ilk kez Gazze Şeridi'ne saldırılarını tamamen sona erdirme olasılığına açık olduğu öne sürüldü.

        Haaretz'e konuşan müzakerelere katılan İsrailli bir yetkili, Doha'da yürütülen müzakerelerin İsrail saldırılarının kalıcı olarak sona erdirilmesini ele alması bakımından önceki müzakerelerden tamamen farklı olduğunu belirtti.

        Tel Aviv yönetiminin, Hamas ile arabulucu ülkeler aracılığıyla ilk kez Gazze Şeridi'ne saldırıların tamamen sona erdirilmesi olasılığını da kapsayan müzakereleri yürüttüğünü aktaran İsrailli yetkili, şöyle devam etti:

        "Önceki anlaşmalar esirlerin karşılıklı serbest bırakılmasıyla ilgiliyken, bu anlaşma savaşın sona erdirilmesi konusuna değiniyor. Dolayısıyla her şey birbiriyle bağlantılı. Çok karmaşık bir anlaşma."

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        İsrailli yetkili, Doha'da müzakere edilen anlaşma taslağına göre, 60 günlük ateşkes süresinde İsrail saldırılarının tamamen sona erdirilmesi için yoğun müzakerelerin yapılacağını hatırlattı.

        Yetkili ayrıca İsrail heyetinin, Tel Aviv'in "güvenlik ihtiyaçlarından ödün vermeden bir anlaşmaya varma olasılığını sağlayacak geniş bir manevra kabiliyetine ve esnekliğe sahip olduğunu" iddia etti.

        GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı. Teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

        Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

        Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

        Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

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