        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de pikap ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Düzce'de pikap ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 19:26 Güncelleme: 08.10.2025 - 19:28
        Düzce'de pikap ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de pikap ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Eski Bolu Caddesi'nde M.Ö. idaresindeki 07 GHT 38 plakalı pikap, A.A. (17) ve E.D.'nin (16) olduğu 81 ABY 968 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        Yola savrulan motosiklettekiler yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken motosikleti hangi gencin kullandığı henüz belirlenemedi.

