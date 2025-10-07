Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de öğrenciler kağıttan gemileri suya bırakarak Küresel Sumud Filosu'na destek oldu

        Düzce'de öğrenciler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için kağıttan yaptıkları gemileri suya bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 14:46 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de öğrenciler kağıttan gemileri suya bırakarak Küresel Sumud Filosu'na destek oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de öğrenciler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için kağıttan yaptıkları gemileri suya bıraktı.

        Kasım Aktaş Ortaokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında bir araya geldi.

        İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye ve bölgeye yardım götüren Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla öğrenciler, Düzce'nin plakasına ithafen kağıttan 81 gemi yaptı.

        Öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri gemilerin yan kısımlarına "Nehirden Denize Özgür Filistin" ve "Sumud Filosu" yazdı.

        Daha sonra öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile yaptıkları gemilerle öğretmenleri eşliğinde otobüslerle Gölormanı köyüne geldi.

        Uğur Deresi'nin Efteni Gölü'ne döküldüğü noktada hazırladıkları kağıt gemileri suya bırakan öğrenciler, hep bir ağızdan "Biz umuduz, biz Sumud'uz, biz birlikte çok güçlüyüz" sloganları attı.

        - "Dünyanın bir an önce uyanmasına vesile olmak için buradayız"

        Okul müdür yardımcısı Hayri Akkurt, anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, "Etkinlik kapsamında Sumud Filosu'na destek olmak için çocuklarımızla temsili olarak Efteni Gölü civarına gemilerimizi bıraktık. Peygamberimiz, 'Bir zulüm karşısında öncelikle elinizle, elinizle değilse dilinizle, dilinizle değilse kalbinizle buğz edin.' diyor. Biz de burada Sumud Filosu'na destek olmak ve dünyada ölmüş insanlığı tekrar diriltmek için kalbimizle buğz etmeye geldik. Dünyanın bir an önce uyanmasına vesile olmak için buradayız. İnşallah bu zulüm son bulur." diye konuştu.

        Öğrenci Beyza Meydan ise Filistinli çocuklar için çok üzüldüklerini dile getirerek, "İnşallah buradan onlara destek olmuşuzdur." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!

        Benzer Haberler

        Düzce'de 200 dönüm atıl arazi kadın ve gençlerin elinde değer kazandı
        Düzce'de 200 dönüm atıl arazi kadın ve gençlerin elinde değer kazandı
        Özel bireyler TÜBİTAK destekli projeyle arıların dünyasını keşfediyor
        Özel bireyler TÜBİTAK destekli projeyle arıların dünyasını keşfediyor
        Kocaeli'de iş kazasında ölen işçinin cenazesi Düzce'de defnedildi
        Kocaeli'de iş kazasında ölen işçinin cenazesi Düzce'de defnedildi
        Düzce'de Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüş düzenlendi
        Düzce'de Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüş düzenlendi
        Düzce'de devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Düzce'de devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyen filoya Akçakoca'dan destek
        Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyen filoya Akçakoca'dan destek