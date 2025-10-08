Düzce'de devrilen tarım aracındaki 2 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
H.İ. idaresindeki tarım aracı, Aksaklar Sapağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan S.İ. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
