        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinleri kapsamında "Peygamberimiz, cami ve namaz" temalı konferans düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:26 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:35
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinleri kapsamında "Peygamberimiz, cami ve namaz" temalı konferans düzenledi.

        15 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Gölyaka Müftülüğü İlahi Korosu'nun söylediği ilahi sonrasında Gök Camisi İmam Hatibi İlham Çiçek, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun "Peygamberimiz, cami ve namaz" konulu konferansının ardından din görevlilerine başarı belgesi verildi.

        - Gölyaka'da 4-6 yaş Kur'an Kursu açıldı

        Yazıpınar Mahallesi Kalıcı Konutlar bölgesinde yapılan Hazreti Fatma 4-6 yaş Kur’an Kursu'nun açılışı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Açılış konuşmalarının ardından Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun yaptığı dua ile Kur'an Kursu hizmete girdi.

        Program sonrasında vatandaşlara Gölyaka Belediyesi tarafından yemek ve lokma tatlısı ikram edildi.

        Programa, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, Gölyaka İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Keleş, okul, kurum ve daire Müdürleri, muhtarlar, din görevlileri, öğreticiler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

