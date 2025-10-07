Düzce'den kısa kısa

Programa, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, Gölyaka İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Keleş, okul, kurum ve daire Müdürleri, muhtarlar, din görevlileri, öğreticiler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program sonrasında vatandaşlara Gölyaka Belediyesi tarafından yemek ve lokma tatlısı ikram edildi.

Açılış konuşmalarının ardından Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun yaptığı dua ile Kur'an Kursu hizmete girdi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinleri kapsamında "Peygamberimiz, cami ve namaz" temalı konferans düzenledi.

