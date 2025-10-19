Düzce'de ev hanımı ve girişimci kadınlar, müziğin ritmiyle hayatını renklendiriyor

ÖMER ÜRER - Düzce'de yaşları 30 ila 65 arasında değişen çoğunluğu ev hanımı ve girişimci 31 kadın, hazırlanan proje kapsamında eğitmen eşliğinde aldıkları müzik dersiyle hayatını renklendiriyor.

Yaklaşık 2 ay önce ev hanımı ve girişimci kadınların sosyal hayatlarının renklenmesine yönelik Düzce Belediyesi Kent Konseyi Sanat Grubu tarafından hazırlanan "Kadının Ritmi Projesi" kapsamında 31 kadın müzik dersi almaya başladı.

Ellerindeki darbuka ve zilli tef gibi enstrümanlar ve kaşıklarla haftanın iki günü belediye tarafından kendilerine gösterilen alanda çalışmalarını yapan kadınlar, çalan müziğe ritim tutup hem çalıyor hem de söylüyor.

Grup üyelerinin ilgi gösterdiği projede hızlı ilerleme sağlayan kadınlar, performanslarını sergilemek için hazırlanıyor.

- "Çok ses getiren bir çalışma haline geldi"

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Sanat Grubu Başkanı ve proje sorumlusu Elif Demir, AA muhabirine, kentte çoğunluğu ev hanımından oluşan girişimci 75 kadınla çeşitli sanatsal faaliyetler sürdürdüklerini söyledi.

"Kadınlarımızla burada eğlenceli vakit geçiriyoruz. Sosyal ve psikolojik anlamda destek olmak amacıyla başladık ve başarılı ilerliyor. Sanat Sokağı ve ritim grubu olarak hayatın ritmini yakaladık. Sürpriz çalışmalarla vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız. 29 Ekim'de performansımız olacak. Vatandaşlarımız bundan sonra bu grubu her yerde görecek."

Her ay düzenli olarak kadınların el emeklerini sergiledikleri "Sanat Sokağı" kurduklarını, buraya katılım gösteren 31 kadınla da ritim grubu oluşturduklarını dile getiren Demir, "Biz aslında buradaki kadınlara moral motivasyon sağlamak için projeyi başlattık fakat sosyal çevreden çok ses getiren bir çalışma haline geldi. Şu anda buraya katılım gösteren arkadaşlarımızla haftada 2 akşam çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Grubun Müzik ve Halk Oyunları Eğitmeni Pakize Sadık Güler de Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak farklı dönemlerde projeler yaptıklarını, ritim grubunun çok keyif vererek devam ettiğini belirtti.

Projeyi kadınlara anlattıklarında yoğun talep aldıklarına değinen Güler, "Sanatın, hayatın ritmini yakalamak istedik. Kadınlarımız dünden razı. Düzceli kadınlar bu tür etkinlikleri seviyor. Projedeki kadınlarımızın en küçüğü 30, en büyüğü ise 65 yaşında. Böyle bir genç grupla çalışıyoruz. Çok enerjikler. İnşallah gösteriler de yapacağız. Bu projede kesinlikle amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

- "Bu kursla hayatım çok daha güzel oldu"

60 yaşındaki Fatma İnan, projeye katıldığından bu yana hayatında çok eğlenceli zaman geçirdiğini dile getirerek, "Çok eğleniyorum. Sesim yettiğince şarkı söylüyorum. Eve gittiğimde de çok güzel dinleniyorum. Bu kursla hayatım çok daha güzel oldu." ifadesini kullandı.