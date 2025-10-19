Habertürk
Habertürk
        Düzce Haberleri

        Düzce'de ev hanımı ve girişimci kadınlar, müziğin ritmiyle hayatını renklendiriyor

        ÖMER ÜRER - Düzce'de yaşları 30 ila 65 arasında değişen çoğunluğu ev hanımı ve girişimci 31 kadın, hazırlanan proje kapsamında eğitmen eşliğinde aldıkları müzik dersiyle hayatını renklendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 12:03 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:03
        Düzce'de ev hanımı ve girişimci kadınlar, müziğin ritmiyle hayatını renklendiriyor
        Yaklaşık 2 ay önce ev hanımı ve girişimci kadınların sosyal hayatlarının renklenmesine yönelik Düzce Belediyesi Kent Konseyi Sanat Grubu tarafından hazırlanan "Kadının Ritmi Projesi" kapsamında 31 kadın müzik dersi almaya başladı.

        Ellerindeki darbuka ve zilli tef gibi enstrümanlar ve kaşıklarla haftanın iki günü belediye tarafından kendilerine gösterilen alanda çalışmalarını yapan kadınlar, çalan müziğe ritim tutup hem çalıyor hem de söylüyor.

        Grup üyelerinin ilgi gösterdiği projede hızlı ilerleme sağlayan kadınlar, performanslarını sergilemek için hazırlanıyor.

        - "Çok ses getiren bir çalışma haline geldi"

        Düzce Belediyesi Kent Konseyi Sanat Grubu Başkanı ve proje sorumlusu Elif Demir, AA muhabirine, kentte çoğunluğu ev hanımından oluşan girişimci 75 kadınla çeşitli sanatsal faaliyetler sürdürdüklerini söyledi.

        Her ay düzenli olarak kadınların el emeklerini sergiledikleri "Sanat Sokağı" kurduklarını, buraya katılım gösteren 31 kadınla da ritim grubu oluşturduklarını dile getiren Demir, "Biz aslında buradaki kadınlara moral motivasyon sağlamak için projeyi başlattık fakat sosyal çevreden çok ses getiren bir çalışma haline geldi. Şu anda buraya katılım gösteren arkadaşlarımızla haftada 2 akşam çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

        Kadınların sosyal hayatına destek olmayı amaçladıklarını belirten Demir, şöyle devam etti:

        "Kadınlarımızla burada eğlenceli vakit geçiriyoruz. Sosyal ve psikolojik anlamda destek olmak amacıyla başladık ve başarılı ilerliyor. Sanat Sokağı ve ritim grubu olarak hayatın ritmini yakaladık. Sürpriz çalışmalarla vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız. 29 Ekim'de performansımız olacak. Vatandaşlarımız bundan sonra bu grubu her yerde görecek."

        - "Projede kesinlikle amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum"

        Grubun Müzik ve Halk Oyunları Eğitmeni Pakize Sadık Güler de Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak farklı dönemlerde projeler yaptıklarını, ritim grubunun çok keyif vererek devam ettiğini belirtti.

        Projeyi kadınlara anlattıklarında yoğun talep aldıklarına değinen Güler, "Sanatın, hayatın ritmini yakalamak istedik. Kadınlarımız dünden razı. Düzceli kadınlar bu tür etkinlikleri seviyor. Projedeki kadınlarımızın en küçüğü 30, en büyüğü ise 65 yaşında. Böyle bir genç grupla çalışıyoruz. Çok enerjikler. İnşallah gösteriler de yapacağız. Bu projede kesinlikle amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        - "Bu kursla hayatım çok daha güzel oldu"

        60 yaşındaki Fatma İnan, projeye katıldığından bu yana hayatında çok eğlenceli zaman geçirdiğini dile getirerek, "Çok eğleniyorum. Sesim yettiğince şarkı söylüyorum. Eve gittiğimde de çok güzel dinleniyorum. Bu kursla hayatım çok daha güzel oldu." ifadesini kullandı.

        Ev hanımı 46 yaşındaki Sibel Okutan, "Kadınlar olarak bu tür faaliyetleri çok seviyoruz. Kendimizi zaten nedense birçok alanda zor kabul ettirebiliyoruz. Burada çalmaktan sıkılınca oynamaya başlıyoruz. Çok eğleniyoruz." sözlerini sarf etti.

        Kursiyerlerden 57 yaşındaki Seyhan Erdemir ve 51 yaşındaki Neslihan Koç da kursa gelerek stres atıp eğlendiklerini ve kendilerini huzurlu hissettiklerini aktardı.

