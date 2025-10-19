Habertürk
        Düzce, Sakarya ve Bolu'da sonbaharın tonları doğayı renklendirdi

        Düzce'nin yaylaları, Sakarya'nın Çam Dağı bölgesi ve Bolu'nun otoyol geçişinde sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu ormanlar görsel şölen sunuyor.

        19.10.2025 - 11:45
        Düzce'nin yaylaları, Sakarya'nın Çam Dağı bölgesi ve Bolu'nun otoyol geçişinde sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu ormanlar görsel şölen sunuyor.

        Düzce'nin Gölyaka ilçesi ile Bolu'nun Taşkesti ilçesi sınırlarının birleştiği noktada yer alan, içerisinde gölet ve çam ağaçlarının bulunduğu Pürenli Yaylası, güzelliğiyle doğaseverleri hayran bırakıyor.

        Kente 28 kilometre mesafedeki 1400 rakımlı yayla, İstanbul ve Ankara'nın arasındaki konumu dolayısıyla doğa tutkunlarınca ziyaret ediliyor.

        ​​​​​​​Pürenli Yaylası'ndan ulaşımın sağlandığı rakımları 800 ile 1900 metre arasında değişen Balıklı, Derebalık ve Hera yaylaları da kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyen doğaseverlerin gözde alanları arasında bulunuyor.

        Yaylalarda çadır ve karavan kampı yapabilen ziyaretçiler, yayla evlerinde de misafir edilebiliyor.

        - Sakarya

        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda da sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı.

        Coğrafi işaretli "Kocaali Çam Dağı Kestane Balı" üretiminin yapıldığı iki ilçe arasında bulunan 900 rakımlı dağdaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, hazan mevsiminin renklerini taşıyor.

        Dağın yüksek kesimlerinde oluşan sis de yaprakları sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına dönüşen ağaçlarla ahenk oluşturuyor.

        - Bolu

        İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak bilinen Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sonbaharın gelişiyle doğa adeta renk değiştirdi.

        Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar, her gün güzergahı kullanan on binlerce sürücüye görsel şölen sunuyor.

        Tünel girişinden itibaren başlayan renk cümbüşü, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis bulutlarıyla birleşince güzel görüntüler oluşturuyor.

        Bölgeden geçen sürücüler, doğanın güzelliği karşısında zaman zaman yol kenarlarında durarak çevreyi fotoğraflıyor.

        Düzce, Sakarya ve Bolu'daki sonbahar renklerinin oluşturduğu ahenk dronla da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

