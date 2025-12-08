Habertürk
Habertürk
        Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi

        Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 16:01 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:01
        Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi
        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

        Kentin Karadeniz'e kıyı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.

        Rüzgar nedeniyle boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

        Bazı balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

