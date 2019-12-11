Düzce Uluslararası yerel yönetimlerde ‘Kadın Şurası’nda tanıtılıyor

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– Düzce’nin yöresel ürünleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası’nda tanıtılıyor. Burada açılan Düzce Standı, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Ankara’da gerçekleştirilen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası, ATO Congresium'da yapılıyor. Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkenin yerel yönetimlerinden temsilcilerin katıldığı şurada, Düzce’de tanıtılıyor.

AK Parti Düzce Kadın Kolları tarafından açılan standa Düzce’ye ait ürünler tanıtılırken Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Boğaziçi Belde Belediye Başkanı İbrahim Ercan, Beyköy Belde Belediye Başkanı Osman Kılıç ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, standı ziyaret ettik.

Açılan Düzce standı ürünleri ile katılımcılardan büyük ilgi gördü.

DÜZCE 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:35

YATSI 19:01

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