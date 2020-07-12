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Köprü yanından dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

DHA

Köprü yanından dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´nin Gölyaka ilçesinde, kontrolden çıkıp, köprü yanından dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Ali Çelik, yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. 
Kaza, öğle saatlerinde, Gölyaka'ya bağlı Depo Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Ali Çelik'in kullandığı 34 CZM 450 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, köprünün yanından Aksu Deresi yatağına devrildi. Kazada sürücü Çelik yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ekibi bölgeye geldi. Ali Çelik, ilk müdahale sonrası ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Otomobilin dere yatağına uçtuğu an ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gölyaka Tezcan SOLMAZ
2020-07-12 14:26:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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