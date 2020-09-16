Minik öğrencilerin sıraları rengarenk oldu

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– Düzce’nin Dipsizgöl köyünde bulanan ilkokulunda eskiyen sıralar öğretmenlerinde destekleri ile boyanarak hem yeni oldu hem de rengarenk oldu.

Dipsizgöl İlkokulunda sıralar eskiyince öğretmenler kolları sıvadılar. Okuldaki bütün sınıflardaki eski sıralar önce temizlendi ardından da boyanarak öğrencilerin kullanımına hazır hale getirdi. Öğrenciler eğitimin başlaması ile rengarenk sıralarda ders görecekler.

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