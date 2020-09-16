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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce olimpiyatlara sporcu yetiştirecek Bu proje Türkiye ye örnek olacak

İHA

Düzce olimpiyatlara sporcu yetiştirecek Bu proje Türkiye ye örnek olacak

Düzce’de birçok milli sporcu yetişirken, sporcuların sağlıklarını da önemseyen ve sporcuların sağlıklı gelişimini sağlamaya çalışan İl Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ilk adımı attı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı proje ile gözünü olimpiyatlara dikti. Düzce Çağsu Hastanesi ve birçok sağlık kuruluşu ile As Spor gibi spor mağazalarının da arasında bulunduğu sponsorlar ile protokol imzalayan Gençlik ve spor İl Müdürlüğü böylece yetenekli sporcuların sağlıklı izlenerek hem milli hem de olimpiyatlarda yarışacak sporcu yetiştirmeye olanak sağlanacak.
“Sporcu Atölyesi” ismi ile hayata geçirilen proje kapsamında Düzce’de spora yetenekli olan sporcuları belirleyecek proje hayata geçirildi. Bu kapsamda sağlık kuruluşları ile imzalanan protokol kapsamında yetenekli sporcular taramadan geçirilerek belirlenen sporcuların sağlıklı gelişimleri ile takip sistemi kurulacak. Böylece sporcular küçük yaştan itibaren hem sağlık kuruluşları tarafından sağlık yönünden il müdürlüğü bünyesindeki antrenörler tarafından da sporcu yönleriyle sıkı takip edilerek olimpiyatlarda yarışabilecek sporcular yetiştirilecek.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde sağlık kuruluşlarıyla imzalanan protokol töreninde konuşan İl Müdürü İsa Yazıcı; “Bu projeyi 45 ay önce düşünmüştük ama araya pandemi girince süre uzadı. Hem sporcunun altyapı sorunlarıyla uğraşırken, sağlık problemleri ve spora devam edebilmesi için yapılan çalışmalara baktık. Avrupa’da örnekleri var. Böyle projeler yaparak bakanlığımızın da desteğiyle sporcunun gelişimi, sağlığı, duruşuyla alakalı her detayı daha da detaylandırmak istedik. Bu proje kapsamında BESYO ile görüşmelerimiz devam ediyor. Orada da protokol imzaladık ancak COVİD19 sürecinden dolayı gecikmeler yaşandı. Kısıtlı imkanlar dahilinde bugüne kaldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bakanlığımızın verdiği imkanların dışında Düzceli sporcularımıza özellikle çocuk yaştaki spora yeni başlayanlara göstergeleri spora yatkın olan belli başlı çocukları hem antrenman, hem spor branşı hemde sağlık açısından düzenlemesini yaparak arşivlemeyi istiyoruz. Bu proje ile nasip olursa olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi sağlamak istiyoruz. Avrupada ve dünyada başarılarımız var ama bunları olimpiyatlara taşımak istiyoruz. Güzel birt uygulama olacağını düşünüyoruz. Bu süreçte bunun kısıtlı imkanlarla yapmaya çalışıyoruz. Ben bu projeye destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.
“Türkiye’ye örnek olacak proje”
Projenin Düzce’ye özgü olduğunu ve uygulamanın sadece Düzce’de yapılacağını ancak Türkiye ye de örnek olacak bir proje olduğunu belirten İsa Yazıcı; “Düzce’ye özgü bir proje oldu. Düzce’nin sporla uğraşan gençlerini keşfedeceğiz. İnşallah diğer illere de örnek olur. Göreve geldiğimin 1. yılındayım. Bu noktada hem Kalkınma Ajansı hem Avrupa Birliği hem Ulusal Ajans gibi marka değeri yüksek kuruluşlarla da çalışıp ilimiz spor ve sporcuları için projeler hazırlıyoruz” dedi.
Çağsu Düzce Hastane Koordinatörü İsmail Altın ise Çağsu Düzce Hastanesi olarak sporcuları her zaman yanında olduklarını belirterek; “Düzce Çağsu Hastanesi olarak Düzce’de birçok spor branşında sporcularımızın sağlıklarını düşünerek çeşitli kulüplerimizle protokoller imzalıyoruz. Bu kapsamda bu projede de yer almaktan ve geleceğin başarılı sporcularının sağlıklarıyla yakında ilgilenmekten dolayı mutluyuz. Bu projede geleceğin başarılı sporcularının yetişeceğine inandığımız için yer almak istedik. Bunun içinde mutluyuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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