Vali Atay özel öğrencileri ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Atay özel öğrencileri ziyaret etti

İHA

Vali Atay özel öğrencileri ziyaret etti

– Düzce Valisi Cevdet Atay, özel öğrencileri geleceğe hazırlayan onları üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına, hayata hazırlanmalarını katıl sağlayan Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti, öğrencilerle sohbet etti.
Vali Cevdet Atay, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile beraber Düzce Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret ederek, okul yöneticileri ve öğretmenlerden yapılan faaliyetler hakkında bilgi alıp, öğrencilere iyi dersler dileklerinde bulundu.
Düzce Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitimlerini sürdüren özel öğrencilerin, toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini destek oluyor. Okulda özel öğrencilere uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araçgereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kestane toplarken ormanda kaybolan kadın, AFAD ekiplerince bulundu
YEREL HABERLER Kestane toplarken ormanda kaybolan kadın, AFAD ...
Kestane toplarken kaybolan kadın bulundu
YEREL HABERLER Kestane toplarken kaybolan kadın bulundu
Başkan Yanmaz tekstil atölyelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz tekstil atölyelerini ziyaret etti
21 Branşta eğitim verecek çocuk kulübü eğitimleri başladı
YEREL HABERLER 21 Branşta eğitim verecek çocuk kulübü eğitimleri ...
Tıbbi ve aromatik bitkiler toprakla buluştu
YEREL HABERLER Tıbbi ve aromatik bitkiler toprakla buluştu
Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok Şeker kutuları içinden uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok Şeker kutuları ...
KYK öğrencileri kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER KYK öğrencileri kan bağışında bulundu
Düzce Üniversitesi Hastanesinde ilk böbrek nakli gerçekleşti
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Hastanesinde ilk böbrek nakli ...
Yangında hem çocuklarını hem de evlerini kaybeden aileye yeni yuva
YEREL HABERLER Yangında hem çocuklarını hem de evlerini kaybeden ...
Vali Atay, “Kurallara uyanlar uymayanlardan şikayetçi”
YEREL HABERLER Vali Atay, “Kurallara uyanlar uymayanlardan ...
Gece boyu çalışıldı arıza giderildi Su kesintisi yapılmayacak
YEREL HABERLER Gece boyu çalışıldı arıza giderildi Su kesintisi ...
Düzce’de ki fabrika yetkilileri ile toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Düzce’de ki fabrika yetkilileri ile toplantı yapıldı
Koloğlu "Her mahallemize çocuk oyun alanları yapacağız"
YEREL HABERLER Koloğlu "Her mahallemize çocuk oyun alanları ...
Vali Atay Yığılca yolunda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Atay Yığılca yolunda incelemelerde bulundu
4. Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 4. Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
Gölyaka Kaymakamlığından uzaktan eğitime bir pencerede sen aç kampanyası
YEREL HABERLER Gölyaka Kaymakamlığından uzaktan eğitime bir ...
Korona virüs değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Korona virüs değerlendirme toplantısı yapıldı
Düzce’de sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Düzce’de sis etkili oluyor
Düzce BİLSEM’in projeleri finale kaldı
YEREL HABERLER Düzce BİLSEM’in projeleri finale kaldı
Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
YEREL HABERLER Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı ...
Plakasına maske takan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Plakasına maske takan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ...
İstinat duvarına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER İstinat duvarına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Başkan Özlü’den Konuralp’e tarihi konsept
YEREL HABERLER Başkan Özlü’den Konuralp’e tarihi konsept
Düzce’de su kesintisi olacak
YEREL HABERLER Düzce’de su kesintisi olacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X