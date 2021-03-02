Açık derste “Çalışma yaşamında kadın” Anlatıldı

– Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel İştar Işıklı, iş hayatında kadınların cam tavan ve cam duvarlarla engellendiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin ve davetli uzmanların bilgi ve deneyimlerinin aktarıldığı Açık Ders uygulamasında, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel İştar Işıklı, “Çalışma Yaşamında Kadın” başlıklı sunumunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Uzmanlık alanının dezavantajlı gruplar olduğunu söyleyerek sunumuna başlayan Doç. Dr. Emel İştar Işıklı, kadınların da dezavantajlı gruplar içerisine girdiğini, kadınların gündelik hayattan iş hayatına kadar birçok alanda sorunlarla karşılaştığının altını çizdi. Toplumun ekonomik sorunları, eğitimde ilerleme sonucunda statü kazanma isteği gibi nedenlerle iş hayatına atılan kadının, oldukça zor anlar yaşadığını söyleyen Emel İştar Işıklı, kadının; işyerindeki görevlerinin yanında, gündelik hayatında annelik görevlerini de yerine getirmesi gibi uğraşları olduğunu ifade etti.

Türkiye’de kadınların yüzde 36 civarında iş hayatı içerisinde yer aldığını, bu oranın gün geçtikçe de artacağını dile getiren Doç. Dr. Emel İştar Işıklı, dünya genelinde ise; kadınların yüzde 55 civarında iş hayatı içerisinde olduğunu katılımcılarla paylaştı. Sanılanın aksine kadın çalışma oranının en yüksek olduğu yerler gelişmiş ülkelerde değil, Afrika ülkeleri olduğunun altını çizen Işıklı, bunun nedenin ise; ekonomik nedenlerden dolayı kadınların çalışmak zorunda kalmaları olduğunu söyledi.

İş hayatında kadınların cam tavan ve cam duvarlarla engellendiğinin altını çizen Doç. Dr. Emel İştar Işıklı, bu duvarları erkek yöneticiler yaptığı gibi, kadın yöneticilerin de yaptığını ve bazen de kadınların kendi kendilerine duvar ördüğünü dile getirdi.

Pandemi sürecine de değinen Işıklı, görüştüğü kadınların çoğunun pandemi sürecinde oldukça zor zamanlar geçirdiğini, iş yaşamının yanında, aynı anda ev hayatını da yürütmek zorunda kaldığını ve teknolojiye olan ihtiyacında bu süreci oldukça zorladığını söyledi.

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