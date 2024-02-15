Boşanma aşamasındaki eşini vurup, intihar etti DÜZCE'deEmin Gül (46), boşanma aşamasındaki eşi Arzu Gül'ü (38) tabanca ile öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, saat 01.00 sıralarında Aziziye Mahallesi 934'üncü Sokak'taki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu Arzu Gül'ün yanına gidip, barışmak isteyen Emin Gül, ret cevabı alınca kadını darbetti. Daha sonra da otomobiline binmeye çalışan Arzu Gül'e tabanca ile 6 el ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aynı silahla kendisini vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Hastaneye kaldırılan Arzu ile Emin Gül, hayatını kaybetti. Arzu Gül'ün cenazesi, Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna, Emin Gül'ün cenazesi ise Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 08:20 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:25 facebook

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