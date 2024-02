Düzce'de otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı DÜZCE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 karayolu Çerkez Taşköprü sapağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Tunahan Can yönetimindeki 34 BDP 826 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride geçip takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Tunahan Can ile araçta bulunan Emirhan Can ve Tunahan Bedir yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

