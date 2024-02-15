Evli çift tabancayla birbirlerini vurdu: 2 yaralı DÜZCE'deArzu G. ve Emin G. çifti arasında evde çıkan tartışma, sitenin otoparkında silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla birbirlerini yaralayan çift hastaneye kaldırılırken, Arzu G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay, saat 01.00 sıralarında Aziziye Mahallesi 934 Sokak'ta bir sitenin otoparkında meydana geldi. Emin G. ile eşi Arzu G. evde henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı. Tartışma sırasında Emin G., eşini darbetti. Arzu G., evden uzaklaşarak otoparkta bulunan otomobiline binmeye çalıştığı sırada arkasından gelen Emin G. ile bir kez daha tartıştı. Yaşanan arbede sırasında Emin G., tabanca ile ateş ederek eşini vurdu. Arzu G. de yaralı olduğu halde hamle yaparak elinden aldığı tabanca ile Emin G.'ye ateş etti. Çift, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Arzu G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 03:26 Güncelleme: 15.02.2024 - 03:30 facebook

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