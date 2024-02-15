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        Düzce'de silahla karısını öldüren kişi intihar etti

        Düzce'de karısını silahla vurarak öldüren kişi, yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 08:34 Güncelleme: 15.02.2024 - 08:43
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        Düzce'de silahla karısını öldüren kişi intihar etti
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        Düzce'de karısını silahla vurarak öldüren kişi, yaşamına son verdi.

        Aziziye Mahallesi Sezgin Sokak'taki bir siteden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Sitenin otoparkında yerde bir kadın ile yakınında park halindeki kapısı açık araçta bir erkeğin silahla vurulmuş olduğunun belirlenmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

        Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, yaptıkları incelemede Emin G'nin (47), boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu G'ye (39) silahla ateş ettikten sonra yaşamına son verdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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