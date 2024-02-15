Düzce'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Tunahan C. idaresindeki 34 BDP 826 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Çerkez Taşköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine karşı yöne geçerek devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki Emirhan C. ve Tunahan B. ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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