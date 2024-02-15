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        Düzce'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 08:10 Güncelleme: 15.02.2024 - 08:17
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        Düzce'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Tunahan C. idaresindeki 34 BDP 826 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Çerkez Taşköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine karşı yöne geçerek devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki Emirhan C. ve Tunahan B. ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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