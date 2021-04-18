Karantinada olması gereken 6 kişi uygulamada yakalandı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de testleri pozitif çıkan ve temaslı olan 6 kişi, karantinada olması gerekirken uygulama noktasında yakalandı. 6 kişi karantina yurduna götürüldü.

Düzce'de polis, D-655 yolu Çamköy mevkiinde yaptığı uygulamada durdurduğu 2 araçta 6 kişinin karantinada olması gerektiğini tespit etti. Bir otomobilde bulunan 4 kişi ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi araçlarında bekletilerek sağlık ekiplerine haber verildi. Karantinada olması gerekirken sokağa çıkan kişi, "Bu olay gelinimde. Ama gelinim dahil hiçbirimizde bir belirti yok. Bugün 5'inci gün. Temaslı olarak geçiyoruz. Ben kendi hayatımı, eşimin hayatını tehlikeye atmam" dedi. Polisler ise, "Düzce'de vaka sayısı artıyor. Siz temaslısınız. Dışarıda ne işiniz var?" diye cevap verdi.

Sağlık ekipleri, 6 kişiyi karantina yurduna götürürken, polis ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlaması ile karantina kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle işlem yaptı. Yapılan uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 28 kişiye toplam 88 bin 200 TL ceza işlem uygulanması için tutanak tutuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-04-18 17:10:22



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