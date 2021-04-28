Düzce'de 18 gün önce kaybolan şizofreni hastası aranıyor



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, 18 gün önce kaybolan şizofreni hastası Mustafa Alkan'ı (60) bulmak için başlatılan çalışmalara AFAD ve Düzce Arama ve Kurtama ekibi de destek verdi.

Gümüşova ilçesinde, 10 Nisan günü evinden ayrılıp, kaybolan şizofreni hastası Mustafa Alkan´dan 18 gündür haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine arama çalışmasına başlayan İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, AFAD İl Müdürlüğü´nden de destek istedi. Mustafa Alkan´ın sık sık gittiği mezarlık ve bölgesinde arama çalışması başlayan AFAD ve Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi, ormanlık alan ve dere yataklarında da çalışma yürüttü. Arama çalışmalarında drone da kullanırken, çalışmalar devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-04-28 16:12:20



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