Başkan Gür’den BELMEK kurslarına ziyaret

– Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür, BELMEK kurslarına ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kadın Meclisi Başkanı Gür, ayrıca kursların nerede ve hangi alanda yapıldığı ile ilgili de paylaşımda bulundu.

Düzce’de çeşitli faaliyetlerle adını sıklıkla duyuran Düzce Kent Konseyi’nin Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür, son olarak Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan BELMEK kurslarını ziyaret etti. BELMEK Kurslarında kursiyerlerin ürettiği ürünleri inceleyen Gür, kursiyerlerle sohbet gerçekleştirdi. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Gür, “Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları BELMEK 6 Merkezde 35 alanda hizmet vermektedir. Eski film platosu, Merkez Belediye Binası, Kiremit Ocağı Gençlik Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Aile Yaşam Merkezi, Fevzi Çakmak Mahallesi Prof. Erol Güngör Kültür Merkezi, Düzce Belediyesi Konuralp Ek Hizmet Binasında olmak üzere 6 noktada kurslar var. Kursiyerler Resim, Mefruşat, Çini, Yemek, Pasta, İngilizce, Çeyiz Hazırlama, Ahşap Boyama, Türk İşi, İğne Oyası, Seramik, Bağlama, Gitar, Tel kırma, Örgü, Modelistik ve Giyim dallarında seçim yapabiliyor. Hobi ve meslek edinmek isteyen kursiyerler kurs noktalarına veya 0380 514 25 44 numaralı telefon ile irtibata geçebilecek” ifadelerini kullandı.

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