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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afet Farkındalık eğitimi alan kişi sayısı artıyor

İHA

Afet Farkındalık eğitimi alan kişi sayısı artıyor

– Düzce Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Afet farkındalık eğitimlerini devam ettiriyor. İl Genelinde 2021 yılı içerisinde 124 bin 574 öğretmen, öğrenci ve veliye eğitimler verildi. Yıl sonuna kadar sayının 350 bini geçmesi bekleniyor.
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, il genelinde afetlerle ilgili eğitimler devam ediyor. Online olarak gerçekleştirilen eğitimler de binlerce kişiye ulaşıldı. Düzce AFAD İl Müdürlüğü yapılan eğitimler sonucunda toplam ulaşılan kişi sayılarını paylaştı. Buna göre il genelinde 5 bin 785 öğretmen, 58 bin 357 öğrenci ve 61 bin 432 veliye Afet Farkındalık eğitimi verildi. Eğitimlerin ilerleyen zamanlarda da devam etmesi ve yıl sonuna kadar toplamda 350 bin kişiye eğitim verilmesi planlanıyor.
Afet Farkındalık eğitimleri camilerde de yapılıyor. Gölyaka merkez ve mekezi haborler sistemiyle 51 mahalle ve köy camilerinde namaz öncesinde 4528 kişiye Afet Karkındalık Eğitimi verildi. Eğitim sonunda Gölyaka Müftüsü Ahmet Demirel’e afet ve acil durum çantası hediye edildi.

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