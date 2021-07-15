Atay, “15 Temmuzu unutmadık, unutmayacağız”

– Düzce Valisi Cevdet Atay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Atay yayınladığı mesajında “15 Temmuz 2016 tarihi, devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, anayasal düzeni ve özgürlüklerimizi hedef alarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik FETÖ/PDY hain terör örgütü tarafından yapılan silahlı hain darbe girişiminin hezimete uğratılmasının bir sembolüdür. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan ve o gece canını, malını, tüm varlığını ortaya koyan aziz milletimizi hürmetle, muhabbetle ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Tüm milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, milletçe meydanlarda toplanalım, toplarıyla, tanklarıyla ne yapacaklarsa yapsınlar. Halkın üzerinde bir güç tanımadım ben, bundan böyle de tanımam mümkün değil’ çağrısıyla beraber aziz milletimiz meydanlara inerek, ecdadından almış olduğu güç ve ilhamla canını ortaya koyup kendi iradesine, demokrasimize ve özgürlüğümüze sahip çıkmıştır. Aziz milletimizin kararlılığı ve milli iradeye sahip çıkabilme becerisi, devletin damarlarına nüfuz eden bu çeteye, tarihi bir ders verirken, aynı zamanda içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehdidi de her daim bertaraf edebilecek güçte olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladığımız bugün vesilesiyle; Kahramanlıklarla dolu olan mazimizden izlerle dolu, yüzyıllardır üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimize ve 15 Temmuz gecesi şehadete yürüyen kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Darbe girişimi sırasında yaralanarak gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize sağlık, sıhhat ve afiyet temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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