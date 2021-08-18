Düzce’de 1 milyon 494 bin dekar tarım arazisi bulunuyor

– Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre Düzce’de toplamda bulunan tarım arazisi 1 milyon 494 bin 454 hektar olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl düzenli olarak illerde ki tarım arazi verilerini düzenliyor. Bu kapsamda Bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre Düzce’de 747 bin 227 dekar işlenen tarım alanı bulunuyor. Ayrıca Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin alanı 104 bin 86 dekar, Meyveler, İçecek ve baharat bitkileri alanı 634 bin 761 dekar, Sebze alanı 7 bin 715 dekar ve süs bitkileri alanı 665 dekar olmak üzere toplam 1 milyon 494 bin 454 dekar tarım alanı bulunuyor. Ayrıca çıkan 22 orman yangınlarında toplam 18 hektar alan zarar gördü.

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