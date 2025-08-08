Habertürk
        e-Devlet'e dört yeni özellik geldi! 2025 Ağustos e-Devlet borç sorgulama, tarife-kampanya karşılaştırma, TUCBS, gıda duyuru takibi

        e-Devlet uygulamasının hizmet alanı genişletiliyor. Bu kapsamda; e-Devlet'e dört yeni özellik dahil edildi. e-Devlet Kapısı, borç sorgulama, tarife karşılaştırma, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS) ve güncel gıda kamuoyu duyurusu olmak üzere dört yeni hizmet, kullanıcıların erişimine açıldı. İşte, 2025 Ağustos ayında e-Devlet'e eklenen yeni özellikler ve detayları...

        Giriş: 08.08.2025 - 14:02 Güncelleme: 08.08.2025 - 14:02
        Birçok resmi işlemin çevrim içi olarak yapılmasını sağlayan e-Devlet uygulamasının kapsamı genişletiliyor. Edinilen son bilgiye göre; e-Devlet'e dört yeni özellik geldi. e-Devlet Kapısı, borç sorgulama, tarife karşılaştırma, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS) ve güncel gıda kamuoyu duyurusu olmak üzere 4 yeni hizmeti kullanıcılara açtı. İşte, 2025 Ağustos e-Devlet'e getirilen yeni özellikler...

        E-DEVLET'E DÖRT YENİ ÖZELLİK GELDİ!

        BORÇ SORGULAMA

        Borç sorgulama özelliğiyle kullanıcılar, muhasebe işlemlerini Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden yürüten kamu idareleri ile yetkilisi olduğu ticari işletme veya şirketlere ait borçlarını sorgulayabilecek.

        TARİFE VE KAMPANYA KARŞILAŞTIRMA

        Tarife karşılaştırma hizmetiyle birlikte kullanıcılar, elektronik haberleşme işletmecilerinin bireysel abone alımına açık sabit internet, mobil hat ve televizyon platformlarına ait tarifelerini ve kampanyalarını karşılaştırarak, kendilerine en uygun seçeneği belirleyebilecek.

        TUCBS'YE ULAŞIM

        Kullanıcılar, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS) ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait coğrafi veri metaverilerine erişebilecek, coğrafi veri servislerini görüntüleyebilecek ve Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi kapsamında erişim izni olan verilerden yararlanabilecek.

        GIDA KAMUOYU DUYURULARINI TAKİP

        Son olarak, güncel gıda kamuoyu duyurusu hizmetiyle birlikte tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin güncel gıda kamuoyu duyurularına da erişilebilecek.

