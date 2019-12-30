E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş ile öğrenci ile alakalı yazılı sonuçları, devamsızlık bilgisi, performans ödev sonuçları gibi birçok detaya ulaşabilirsiniz. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğretmenler tarafından güncellenmektedir. Böylelikle hem veliler hem öğrenciler dersler ve sınavlarla alakalı detaylara ulaşabilirler.

e-Okul nedir, Türkiye’de örgün Eğitimde bulunan tüm çocukların velilerinin kullandığı sistemdir. Veliler Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E OKUL VBS GİRİŞ bu linke tıklayarak e-Okul ana sayfasına ulaşın. Ardından karşınıza çıkan kutucukları tek tek doldurun. Daha sonra "giriş" butonuna tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-OKUL VBS GİRİŞ ŞİFREMİ UNUTTUM?

E OKUL VBS ŞİFRE ALMA

Yukarıdaki linke tıklayarak şifre alma işlemi sayfasına gidinizi. Bu bölümü şifrenizi unuttuğunuzda kullanabilirsiniz. Şifrenizi tekrar belirlemek için aşağıda gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır. Şifrenizin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına, harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat ediniz.