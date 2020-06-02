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Ebola nedir? Ebola virüsü belirtileri nelerdir?

Ebola virüsü Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki salgın nedeniyle dünya gündemine girmişti. Ancak Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF),beş kişinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni tip Ebola virüsü salgınıyla 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni salgınların beklendiğini belirtti. Peki, ebola virüsü nedir? Ebola virüsünün belirtileri nelerdir?

Ebola

Ebola nedir? sorusu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen ölüm haberleriyle birlikte yeniden dünya gündeminde. UNICEF, 15 yaşındaki bir genç kız da dahil olmak üzere beş kişinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni tip Ebola virüsü salgınıyla öldüğünü ve toplam 9 vaka olduğunu açıkladı. UNICEF yaptığı açıklamada, "Ölen kişinin temas kurduğu herkes ve ölümcül vakalardan birinin çocuğu da dahil olmak üzere, virüs bulaşan 4 kişi daha Mbandaka'daki Wangata Hastanesi’nde izolasyon biriminde tedavi ediliyor. Ölümler 18-30 Mayıs arasında meydana geldi, ancak dün sadece Ebola ile ilgili olduğu doğrulandı” ifadelerini kullandı. İşte ebola virüsü ile ilgili detaylar...

EBOLA NEDİR?

Ebola virüsü kanamalı ateş olarak adlandırılan, hayati tehdit bulunduran viral enfeksiyondur.

EBOLA VİRÜSÜNÜN BULAŞMASI VE KULUÇKA SÜRESİ

Virüsün vücuda girmesi ile 2 ile 21 gün içerisinde semptomlar ortaya çıkmaya başlar. 8 ya da 10 gün içinde gözükmeye başlar.

Kan ve salgılan vücut sıvılarıyla bulaşma görülür. (salya, idrar, kusmuk, dışkı ve meni)

Kullanılan eşyalar ve direkt olmayan yollardan temas halinde bulaşır.

Hastalık bulunan hayvanlardan geçer.

Hasta yakınları, hastayla yakın temasta olan kişiler, sağlık görevlileri ve defnedilmede görev alan kişilere bulaşma riski yüksektir.

EBOLA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ

Yüksek ateş

Halsizlik

İştahsızlık

Baş ağrısı

Kas Ağrısı (sırtta ve göğüste daha çok görülür.)

Karın Ağrısı

Vücutta döküntüler

Kusma ve ishal

Mide ve bağırsakta sorunlar

Tansiyon düşmesi

İç ve dış kanamalar

Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozukluklar

İlerlemiş durumda trombositlerde ve beyaz kürelerde azalma karaciğer fonksiyonlarının da yükselmesi hali gözükür. Bağışıklık sistemi zayıflayarak pıhtılaşma sorunları ortaya çıkar.

EBOLA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Hastalar izole edilerek destek tedavisi uygulamasına başlanılır. Kesin olan bir tedaviye sahip değildir. Daha çok semptomlara yönelik bir tedavi uygulanmaktadır. Elektrolit ve sıvı dengesi sağlanır; oksijen ve tansiyon satürasyonu düzene sokulmaya çalışılır. Ortaya çıkabilecek enfeksiyonlar için önlem alınır.

EBOLADAN KORUNMA YOLLARI

Belli bir tedavisi olmadığı için kesinlikle korunma yolları sağlanmalı ve bulaşması engellenmelidir. Hastalar ile yakın temastan kaçınmak gerekir. Temas halinde olanların da hemen karantinaya alınması sağlanmalıdır. Sağlık görevlilerinin koruyucu giysiler giymesi şarttır. Salgın olan ülkelerden gelenlerin kontrol edilmesi ve kişisel temizlik ve hijyen sağlanmalıdır. Bulaşan hayvanların ürünlerinden uzak durmalı erkek hastalarda 7 hafta süresince spermleri ile bulaşma sağladıkları için cinsel temastan kaçınılmalıdır.

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