22 yaşındaki başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, yılbaşını kutlamak için İtalya’dan Türkiye’ye geldi. Sevilen isim yeni yılı sevdiği voleybolcu arkadaşlarıyla geçirdi. Aralarında Zehra Güneş’in de olduğu partiden Ebrar’ın paylaşımları dikkat çekti. Karakurt, Vakıfbank’ın yıldız ismi Paola Egonu ile verdiği pozunu da resmi hesabında yayınladı.