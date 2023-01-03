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Ebrar Karakurt Türkiye'nin gündemini salladı! Dünyaca ünlü voleybolcu ile çekildiği sarmaş dolaş pozlar çok konuşuldu!

Filenin Sultanları'ndan biri olan Ebrar Karakurt, geçtiğimiz sezondan beri İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma terletiyor. Başarılı voleybolcu, yılbaşını geçirmek için Türkiye'ye geldi ve katıldığı partiden fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınladı. Ebrar Karakurt'un dünyaca ünlü voleybolcu ile çekildiği pozlar ise magazin gündeminde çok konuşuldu!

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  • Ebrar Karakurt Türkiye'nin gündemini salladı! Dünyaca ünlü voleybolcu ile çekildiği sarmaş dolaş pozlar çok konuşuldu!

    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, 2023 yılına Türkiye’de sevdiği voleybolcu arkadaşlarıyla girdi. Karakurt’un dünyaca ünlü voleybolcu ile verdiği sarmaş dolaş pozlar da sosyal medyada çok konuşuldu.
  • Ebrar Karakurt Türkiye'nin gündemini salladı! Dünyaca ünlü voleybolcu ile çekildiği sarmaş dolaş pozlar çok konuşuldu!

    22 yaşındaki başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, yılbaşını kutlamak için İtalya’dan Türkiye’ye geldi. Sevilen isim yeni yılı sevdiği voleybolcu arkadaşlarıyla geçirdi. Aralarında Zehra Güneş’in de olduğu partiden Ebrar’ın paylaşımları dikkat çekti. Karakurt, Vakıfbank’ın yıldız ismi Paola Egonu ile verdiği pozunu da resmi hesabında yayınladı.
  • Ebrar Karakurt Türkiye'nin gündemini salladı! Dünyaca ünlü voleybolcu ile çekildiği sarmaş dolaş pozlar çok konuşuldu!

    İki başarılı voleybolcunun verdiği pozlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
  • Ebrar Karakurt Türkiye'nin gündemini salladı! Dünyaca ünlü voleybolcu ile çekildiği sarmaş dolaş pozlar çok konuşuldu!

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  • Ebrar Karakurt Türkiye'nin gündemini salladı! Dünyaca ünlü voleybolcu ile çekildiği sarmaş dolaş pozlar çok konuşuldu!

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  • Ebrar Karakurt Türkiye'nin gündemini salladı! Dünyaca ünlü voleybolcu ile çekildiği sarmaş dolaş pozlar çok konuşuldu!

    Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt...
  • Ebrar Karakurt Türkiye'nin gündemini salladı! Dünyaca ünlü voleybolcu ile çekildiği sarmaş dolaş pozlar çok konuşuldu!
  • Ebrar Karakurt Türkiye'nin gündemini salladı! Dünyaca ünlü voleybolcu ile çekildiği sarmaş dolaş pozlar çok konuşuldu!
  • Ebrar Karakurt Türkiye'nin gündemini salladı! Dünyaca ünlü voleybolcu ile çekildiği sarmaş dolaş pozlar çok konuşuldu!

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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