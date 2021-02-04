Sunuculuğunu Ebru Akel'in, yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği programda engel tanımayan, kararlı, başarıya ve mucizelere inanan, farklı, cesur, çalışkan ve ilham veren, hayatın içinden insanların öyküleri izleyiciyle buluşacak.
Ebru Akel, izleyicileri gündemin önemli başlıklarıyla yeni güne hazırlarken, uzman konuklarıyla sağlıktan güzelliğe, modadan spora, kültür ve sanattan beslenmeye, kısacası insana ve yaşama dair her şeye bu programda yer verecek.
"Ebru Akel'le Kadın İsterse" çok yakında Show TV'de!
İşte Ebru Akel'le Kadın İsterse'nin Tanıtımı;
YORUMLAR