Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, parmağında alyansıyla görüntülenen şarkıcı, ”Çok ve stresli günler geçiriyorum. Bir arkadaşım dedi ki senin stresini alayım. Yüzük hediye almış, ne yaparsan yap ister parmağına tak ister anahtarlık yap" diye konuştu.

"ÇOK YANLIŞ!"

Mert Fırat’ın Hande Doğandemir’le ilişkisinin hemen ardından İdil Fırat’la evlenme kararı almasına tepki gösteren Polat, "Üzücü bir durum var. Mert Fırat’ın yıllardır bir ilişkisi var. ilişkinin üzerine hemen başka birisiyle evlenilmesi bir kadının gururunu çok incitiyor. İdil Fırat’a çok yüklenilmemeli Mert Fırat’a yüklenilmeli. Mert Fırat’ın yaptığı çok yanlış, saygısızlık" diye konuştu.

"KARIŞMAK İSTEMEDİM!"

Demet Akalın’ın sosyal medya üzerinden Hande Doğandemir’e sahip çıktığı hatırlatılınca, ”Haklı ben de bir şeyler yazmak istedim ama sonra karışmak istemedim" diye konuştu.

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