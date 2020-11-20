Ebru Sanatının 500 Yılı

İstanbul'un en seçkin kültür ve sanat merkezi olmaya aday mekânlarından biri olan Kadırga Sanat Galerileri sanatseverlere kapılarını açıyor. Sanata dair birçok unsura ev sahipliği yapacak olan Fatih'in yeni galerilerinin açılışı, 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle gerçekleşecek. Sergi için 6 binden fazla ebru eser arasından seçilen 190 eser sergiye hazır hale getirildi. Hatip Mehmet Efendi'den Mustafa Düzgünman'a kadar farklı dönemlerden farklı özellikler taşıyan eserlerden seçkilerin sunulacağı ve 28 Kasım Cumartesi günü açılacak olan sergi, 22 Ocak 2021 tarihine kadar görülebilecek.

'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisi ile kapılarını açacak olan Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri, sergilere, atölyelere, söyleşilere ve eğitimlere ev sahipliği yapacak. 900 metrekarelik alanda oluşturulan 5 sergi salonu ile farklı fikir ve proje üretimlerinin desteklenmesi ve disiplinler arası etkileşimin artırılmasının hedeflendiği galeriler, İstanbul'un tarihi semti Kadırga'nın yeniden sanat merkezi olma iddiasına katkıda bulunarak bölgeye ayrı bir değer katacak.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul'u yaşamanın ilim, görgü ve sanat olduğunu, Fatih'i yaşamanın ise ayrıcalık ve sorumluluk olduğunu dile getirerek, "Fatih'te yaşamak onun hakkını vermek, sahip olduğu değerleri korumak ve geleceğe taşımaktır. Bu perspektiften yola çıkarak, Fatih'imizde kültür - sanat politikamızı belirlerken sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi, Fatihlilerin vakitlerini nitelikli etkinliklerle geçirmelerini sağlamayı, en önemlisi de gençlerimizin sanatsal yeteneklerini erken yaşlarda keşfederek onlara yol açmayı önemsiyoruz. Kadırga Sanat Galerileri de bu hassasiyetler doğrultusunda kültür ve sanat üzerinde yükselen bir mekân olması hedefiyle hizmete aldık. Kültür - sanat ikliminde sunduğumuz iletişim ortamı sayesinde, 'Kadırga'ya yeni hayat geldi' diyebileceğimiz bir mekândan bahsediyoruz. Fatih'i Fatih yapan toplumsal ve kültürel yapıyı muhafaza ederek bu değerleri geleceğe aktarmak, sosyo-kültürel yapılanmayı sürekli kılmak ve eşsiz Fatih'e değer katmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Fatih'te yaşıyor olmanın ayrıcalığını ve gururunu hissettirecek çalışmalarımızdan ne kadar çok vatandaşımız istifade ederse kendimizi o kadar başarılı addediyoruz" dedi.

Kadırga Sanat Galerileri, içerisindeki atölye alanları ve çalışmaların sergileneceği galerileriyle Fatih'in kadim mahalle kültürünün yaşandığı Kadırga semtinde sanatseverlerle buluşmak için gün sayıyor. İbrahim Ethem Efendi, Hoca Ali Rıza, Levni, Şeker Ahmet Paşa ve Matrakçı Nasuh gibi Türk bilim ve sanatının üstatlarının ismini taşıyan salonlarıyla Kadırga'daki bu sanat merkezi İstanbul'un en önemli kültür ve sanat mekânları arasındaki yerini alacak.