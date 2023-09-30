Ebru Yaşar'dan yeni single Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı görücüye çıktı. Yaşar, yeni single çalışması olan 'Kehribar' adlı şarkısına Burak Bulut ile düet yaparken klip çekimi 10 saat sürdü

Yaz sezonunu yoğun bir tempoda geçiren Ebru Yaşar, yeni single çalışması olan 'Kehribar' adlı şarkısına Burak Bulut ile düet yaptı.

Söz ve müziği Burak Bulut'a ait olan şarkıya Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Maslak'ta klip çekildi.

Yaklaşık 10 saat süren çekimler bir hayli keyifli geçti. Slow şarkılara kattığı yorum ile kendinden söz ettiren Ebru Yaşar, Burak Bulut ile seslendirdiği 'Kehribar' adlı şarkı bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.