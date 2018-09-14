Ebru Yaşar, 'En Güzel Yenilgim' yeni şarkısıyla hızlı bir giriş yaptı. Emrah Karaduman'ın 'Bombarduman' adlı proje albümünde yer alan 'En Güzel Yenilgim' müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Aynı zamanda eş zamanlı olarak Youtube'da da yayınlanmaya başlanan şarkının klibi, görsel kalitesi ile müzik dünyasında sıra dışı bir rüzgar estirdi.

Gülşen Aybaba yönetmenliğinde 'En Güzel Yenilgim'e klip çeken Ebru Yaşar, teknik kadro ve ekipmanda da işini şansa bırakmadı. 'En Güzel Yenilgim'in klip setinde geçtiğimiz sezona damgasını vuran reyting rekortmeni 'Çukur' dizisinin görüntü yönetmeni Tolga Kutluay ve ekibiyle çalışan Yaşar, kullanılacak teknik ekipmanların tamamını yurt dışından özel olarak getirtti. Ekipmanların yurt dışından geliş süreci nedeniyle üç kez ertelenen sette 45 kişilik bir teknik kadro çalıştı. Yaklaşık 25 saatte tamamlanan çekimlerdeki ışık şovu dolayısıyla zaman zaman zor anlarda yaşayan ünlü sanatçı, yoğun tempoya rağmen motivasyonunu kaybetmedi.





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