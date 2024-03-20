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        Haberler Ekonomi Para ECB Başkanı Lagarde: İlk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz - Para Haberleri

        ECB Başkanı Lagarde: İlk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz

        Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, ECB'nin muhtemelen Haziran 2024'te ilk faiz indirimine karar vermek için yeterli güvenceye sahip olacağını belirterek, "İlk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:25 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:25
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        Lagarde'dan faiz açıklaması
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        Christine Lagarde, Frankfurt'ta Goethe Üniversitesi’nin Parasal ve Finansal İstikrar Enstitüsü’nün "ECB ve Gözlemcileri" konferansında konuştu.

        Verinin ECB’nin para politikası kararlarında önemini vurgulayan Lagarde, bankanın Haziran 2024’te ücret gelişmelerine ilişkin önemli verilere ek olarak merkez bankası ekonomistlerinin yeni ekonomik tahminlerinin de mevcut olacağını söyledi.

        Lagarde "Haziran ayına kadar mart ayındaki tahminlerimizde öngördüğümüz enflasyon patikasının geçerliliğini koruyup korumadığını teyit edecek yeni bir dizi projeksiyona sahip olacağız. Bu projeksiyonlar aynı zamanda bize dolaylı olarak enflasyonun ana patikası hakkında daha fazla fikir verecektir." ifadelerini kullandı.

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        ECB'nin enflasyon verilerinin genel olarak tahminlerle uyumlu olup olmadığını değerlendirmek için daha uzun bir fırsat alanı olacağını belirten Lagarde, tüm bu faktörlerin uyumlu hale getirilmesi halinde, ECB’in para politikası döngüsünde önlemleri daha az kısıtlayıcı hale getireceği aşamaya girebileceğini kaydetti.

        Lagarde, bu yıl piyasalar tarafından beklenen faiz indiriminin nasıl tasarlanacağının ekonomik verilere bağlı olduğunu vurgulayarak, ECB’nin kararlarının veri durumuna bağlı olmaya devam edeceğini ve toplantıdan toplantıya yapılacağını ifade etti.

        Lagarde, "Kararlarımız veriye bağlı ve toplantıdan toplantıya değişecek, yeni bilgiler geldikçe bunlara yanıt vermeliyiz. Bu, ilk faiz indiriminden sonra bile belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunamayacağımız anlamına geliyor." dedi.

        Ücret artışının yavaşlaması, enflasyonun düşmeye devam etmesi ve enflasyonun yüzde 2 hedefine döndüğünü teyit eden yeni iç projeksiyonları ECB’nin faiz indirimine başlaması için gereken koşullar olarak sıralayan Lagarde, "Eğer bu veriler enflasyonun ana eğilimi ile öngörülerimiz arasında yeterli düzeyde bir uyum olduğunu ortaya koyarsa ve aktarımın güçlü kaldığını varsayarsak, politika döngümüzün geri adım atma aşamasına geçebilecek ve politikayı daha az kısıtlayıcı hale getirebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Bu arada, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6'ya geriledi. 20 ülkeli bölgede çekirdek enflasyon oranı da ocaktaki yüzde 3,3 seviyesinden şubatta yüzde 3,1'e düştü. ECB ise yüzde 2 enflasyon hedefliyor.

        Öte yandan, Hollanda, Slovakya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan merkez bankası başkanları faiz indirimi için olası tarih olarak haziran ayını işaret etmişti.

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