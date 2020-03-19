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ECB koronavirüse karşı önlem olarak 750 milyar Euro'luk alım yapacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için 750 milyar Euro'luk tahvil alım programını başlattı. ECB Başkanı Lagarde ellerindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını belirtti

ecb
Reuters

Avrupa Merkez Bankası, koronavirüs kaygılarıyla finans piyasalarında oluşan kargaşayı ve ekonomi üzerinde oluşan baskıyı yatıştırmak için 750 milyar Euro tutarında yeni tahvil alım programı açıkladı. ECB Başkanı Christine Lagarde, dün olağanüstü toplanan yönetim kurulunun kararının ardından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınması gerekir... Euroya sınırsız bağlılık duyuyoruz. Yetkimiz dahilinde elimizdeki araçların tümünü sınırlarına kadar kullanmaya kararlıyız" dedi.

KABİLİYETİNİ TEST EDİYOR

Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı virüs salgınını sınırlamak için tecrit ve karantina uygulamaların devreye alırken ekonomiler durma noktasına geldi, piyasalar ise günlerdir art arda geriliyor. Gelişmeler Avrupa'nın 2008'deki küresel finansal krizde görülene benzer bir ekonomik daralmaya yaşayacağına işaret ederken, bu tür kargaşa anları Euro Bölgesi'nin birliğini ve ortak karar alma kabiliyetini de test ediyor.

1 TRLYONU AŞTI

ECB kamu borcunun yüksek olduğu, virüsten yoğun etkilenen İtalya gibi ülkelerin borçlanma maliyetlerini düşürmek için adım atarak dünkü kararıyla yeni bir tahvil alım programı başlatmış oldu. ECB'nin daha önceki tahvil alım taahhütleriyle birlikte bu yıl yapacağı alımlar 1.1 trilyon Euro'yu bulacak. Tahvil alımları daha önce düşük kredi notu nedeniyle programlara giremeyen Yunanistan'ın devlet tahvillerini de kapsayacak.

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