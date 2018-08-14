Ece Seçkin: Güney Afrika'da hayatlara dokundum

Pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile evlilik hazırlığı yapan Ece Seçkin, 'Dibine Dibine' adını verdiği yeni single'ına Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri olan Johannesburg'da geleneklerini bozmadan yaşayan Zulu Kabilesi'nin yaşam alanında klip çekti. Yörenin etnik kıyafetleriyle klipte boy gösteren Ece Seçkin'in kostümleri, 7 kadının uzun uğraşları ve el emekleri sonucunda sanatçıya el işlemesi olarak özel hazırlandı.

Habertürk'ün haberine göre, yeni teklisi 15 Ağustos tarihinde dijital platformlarda yayınlanacak Ece Seçkin duygularını, "Afrika'da klip çekmek benim için büyük bir hayaldi. Orada bulunmak, oradaki insanlara ve hayatlara dokunmak, o dokunduğum hayatları bu klibe aktarmak benim için çok önemli ve zordu. Başardım ve gururluyum. Beğendiğim ve izlemeye doyamadığım bir klip oldu" sözleriyle dile getirdi.

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