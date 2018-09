Ece Sükan kimdir? sorusu SHOW TV ekranlarına gelen ve izleyiciden büyük ilgi gören Gülperi dizisi ile birlikte gündeme geldi. Gülper'de başrol karakterlerinden Şeyma'yı canlandıran Ece Sükan'ın hayatından detaylar merak konusu oldu. Ece Sükan'ın hayatından detaylar haberimizde.

ECE SÜKAN KİMDİR?

Ece Sükan, 1977 tarihinde Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji’nde okudu. Piyano dersi aldı. Çocukluk yıllarında TRT’de uzun süre Kayahan’la Cumartesiden Cumartesiye adlı programda sunuculuk yaptı. Uzun Çoraplı Pippi, Susam Sokağı gibi çizgi filmlere seslendirme yaptı.

Ankara Devlet Opera Balesi’nde 3 yıl bale eğitimi aldı ve burada 2 yıl da oyunlarda görev yaptı. 1998 yılında ODTÜ psikoloji bölümünden mezun oldu. Best Model of Turkey 1998 yarışmasında üçüncülük kazandı. Bu başarısının ardından profesyonel olarak mankenlik yapan Ece Sükan, NewYork’da Fashion Institute of Technology adlı okulda eğitimler aldı. Öğrencilik yıllarında bir radyoda DJ’lik yapan Ece Sükan, mezun olduktan sonra İstanbul’a yerleşti. Hem modellik yaptı hem de bir moda dergisinde moda editörlüğü yaptı.

ŞEYMA ÖREN AYDIN (ECE SÜKAN)

Küçük yaşta annesini kaybeden Şeyma ilgisiz bir baba ve üvey anne tarafından büyütülür. Babasının sevgisini kazanmak için hep başarılı olmak zorunda hisseder ve ne yaparsa yapsın başarılı olamaz. Her koşulda babası hep üvey kardeşlerini ondan daha çok önemser. Hukuk fakültesi mezunudur ve orada tanıştığı Kadir’le evlidir. Gerçek sevgiyle büyümediği için sevmeyi de bilmez. Sevdiğini sanır sadece. Kızları Artemis doğduğunda Kadir’in de isteğiyle işi bırakıp evde kızını büyütmeye karar vermiştir. Bu karar daha sonra en büyük pişmanlığı olacaktır. Kontrolcü ve mükemmeliyetçi yapısı yüzünden kızıyla asla istediği gibi bir anne kız ilişkisi kuramamıştır. Gözleri önünde başarılarına her geçen gün yenilerini ekleyen Kadir’e de içten içe öfkelenmiştir. Bastırdığı tüm duyguları mutsuz olmasına ailesini de mutsuz etmesine neden olmaktadır.

Moda tasarımcısı Ümit Benan ile 2014 yılında evlendi, 2017 yılının son aylarında boşanan Ece Sükan, oyuncu, model ve aynı zamanda modacıdır. Ece Sükan, 1.77 metre boyundadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ