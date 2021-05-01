Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Eczaneler Pazar açık mı? Pazar günü eczaneler açık mı? Hafta sonu nöbetçi eczaneler

Koronavirüs salgını sebebiyle eczanelerin durumu da merak konusu oldu. Vatandaşlar, eczanelerin çalışma saatleri ve ne zaman, hangi günlerde açık olup olmadığını merak ediyor. Peki eczaneler Pazar günü açık mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Eczaneler Pazar açık mı? Pazar günü eczaneler açık mı? Hafta sonu nöbetçi eczaneler

Eczaneler Pazar açık mı? Sorusu haftanın son günü öncesi merak ediliyor. Tam kapanma olarak sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Eczaneler Pazar açık mı? Eczaneler tam kapanma yasağında açık mı, kaça kadar açık? İşte eczane çalışma saatleri...

ECZANELER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor
GÜNDEMAkşener Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Fırsat vermeyeceğiz! - Haberler
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsat vermeyeceğiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
GÜNDEMŞehit ailelerine başsağlığı
Tatvan'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEMİki aile kavgasında 1 çocuk öldü!
Son Dakika: "Sağlık çalışanlarına ceza" iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan cevap! - Haberler
GÜNDEMSağlık çalışanlarına ceza kesildi iddiasına yalanlama
E-Devlet Çalışma İzin Belgesi alma ekranı! Çalışma İzin Belgesi nasıl alınır? Çalışma İzni Belgesi nereden alı
GÜNDEME-Devlet Çalışma İzin Belgesi nasıl alınır?
Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle çarptığı iki polis yaralandı
GÜNDEM'Dur' ihtarına uymayınca iki polis yaralandı
Son Dakika: Bakan Süleyman Soylu'dan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu! - Haberler
GÜNDEMO kulübün başkanı hakkında suç duyurusu
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi kimlere verilir? E-Devlet seyahat izin belgesi alma
GÜNDEMSeyahat izin belgesi nasıl alınır?
Tam kapanma ne zaman bitiyor? Tam kapanma son gün ne zaman, kaç gün kaldı? Tam kapanma bitiş tarihi
GÜNDEMTam kapanma ne zaman bitiyor?