Edinburgh C - Queen of the South maçı ne zaman?

İskoçya Lig Kupası Grup G maçında Edinburgh C ile Queen of the South, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Edinburgh C 1 puanla 4. sırada, Queen of the South 6 puanla 1. sırada bulunuyor. Edinburgh C, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Queen of the South son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 235. İddaa'da Edinburgh C kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Queen of the South kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Edinburgh C önceki hafta Queen of the South mücadelesinde 0-2 yenildi.

Queen of the South, Edinburgh C karşılaşmaında 0-2 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ